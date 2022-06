Wie steht es in Mansfeld-Südharz um die Installation von Luftfiltern in den Schulen?

Das neue Schuljahr in Mansfeld-Südharz beginnt demnächst. Doch in den wenigsten Klassenräumen werden bis dahin Luftfilter installiert sein. Warum das so ist und wo es hakt.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - In gut einer Woche geht die Schule wieder los. Mit Luftfiltern ausgestattete Klassenräume werden dann aber noch die Ausnahme sein. Das Land hat zwar vom Bund rund 5,3 Millionen Euro Fördermittel für Luftfilteranlagen zugesagt bekommen und Sachsen-Anhalt plant, in Schulen mit Kindern unter 12 Jahre alle Unterrichtsräume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit mit mobilen Luftreinigungsgeräten auszustatten. So wurde es den Schulleitern jetzt in einem Brief angekündigt, der MZ vorliegt. Bis Ende August sollen die Schulträger dem Land mitteilen, wie viele Räume das bei ihnen betrifft.