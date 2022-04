Wie sich Hobbyfotograf Lutz Döring für das perfekte Motiv auf die Lauer legt

Erdeborn - Wenn Lutz Döring auf Fotosafari geht, braucht er nicht nur eine Menge Geduld, sondern auch eine gute Tarnung und viel Glück. „Manche Tage sitze ich bis zu drei Stunden fast regungslos, um einen seltenen Vogel vor die Linse zu bekommen“, meint der Hobbyfotograf, der besonders in der Brutzeit mit seiner Kamera am Salzigen See in Röblingen auf der Lauer liegt, um beispielsweise die seltenen Eisvögel oder Blaukehlchen zu fotografieren.