Wie sich Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen auf die kommende Saison vorbereiten

IDer langjährige Mitarbeiter Horst Knorr in derLagerhalle für das Streusalz in der Eislebener Straßenmeisterei.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Nicht mehr lange, bis die ersten Schneeflocken auf den Boden fallen, was für Chaos auf den Straßen sorgen könnte. Die Städte machen sich bereit: „In der Regel sind die Vorbereitungen für den Winterdienst bis zum November abgeschlossen“, so Marina Becker von der Stadt Sangerhausen. Für den Bauhof bedeute das, dass die Salzsilos mit insgesamt 160 Tonnen Streusalz und mit 170 Tonnen Streusplitt gefüllt sind. Das entspreche der maximalen Lagerkapazität des städtischen Bauhofes, so die Pressesprecherin.