Wie Manfred Schröter ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger wurde

Manfred Schröter ist viel in der Natur unterwegs.

Berga/MZ - Seit 1977 engagiert sich Manfred Schröter als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger. „Ich hatte beruflich eigentlich gar nichts mit der Bodendenkmalpflege zu tun. Ich habe ab 1964 als Fachlehrer für Biologie und Chemie gearbeitet. Zunächst in Riestedt, später ab 1970 an der Polytechnischen Oberschule in Stolberg. Nachdem meine erste Frau 1971 verstorben war, habe ich dann angefangen, mich nebenberuflich mit Steinkreuzen zu beschäftigen“, sagt Schröter.