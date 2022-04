Wie man in Mansfeld-Südharz auf den demografischen Wandel reagieren will

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Die Bevölkerung in Mansfeld-Südharz ist im Durchschnitt so alt wie in kaum einer anderen Region in Deutschland. Nach Zahlen der statistischen Ämter von Bund und Ländern kommt MSH mit einem Altersschnitt von 50,3 Jahren bundesweit auf Platz vier von insgesamt 401 Landkreisen und kreisfreien Städten. Nur die Städte Suhl (51,0 Jahre), Dessau-Roßlau (50,6) und der Kreis Altenburger Land (50,5) haben demnach eine noch ältere Bevölkerung.