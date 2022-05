Wie kann man Kirchen nutzen? - Vatteröder Verein tauscht sich aus

Das Gotteshaus mit Leben zu füllen, ist für den Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode seit Anfang an ein Muss. Nun folgt der Austausch mit anderen Kirchen.

Vatterode /MZ - Was soll man machen, wenn die Kirchen leer bleiben und die Gotteshäuser um jeden Besucher kämpfen? Welche Möglichkeiten gibt es, die Reihen der Kirchbänke zu füllen? Damit beschäftigt sich die Veranstaltung „Kirche über dem Tellerrand!“, die am kommenden Samstag, 7. Mai, ab 14.30 Uhr in der Bonifatiuskirche Vatterode stattfindet. Vertreter aus verschiedenen Pfarrbereichen, Kirchen und Klöstern werden gemeinsam diskutieren und berichten: „Wie machen die das so?“, fasst Bärbel Nöhring, Mitglied im Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode, die Gesprächsrunde zusammen.