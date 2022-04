Wie in Helbra Gebäude mithilfe von Grubenwasser beheizt werden sollen

Das stand am 13. Juli 2020 in der MZ.

Helbra/MZ - Die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra will eine Machbarkeitsstudie zur Nutzung der Grubenwässer des Schmid-Schachtes für die Wärmeversorgung in Auftrag geben. Vorgesehen sind dafür mehrere Gebäude, die sich ganz in der Nähe befinden: Das Verwaltungsamt, das GSG-Gebäude, ein Einkaufsmarkt und das Gerätehaus der Feuerwehr in Helbra sollen künftig mit Wärme aus dem Geothermie-Projekt versorgt werden.