Wie in Helbra alternative Energieformen genutzt werden sollen

Helbra - Wettelrode macht es vor, die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra will nachziehen: In einem Pilotprojekt in Wettelrode wird warmes Grubenwasser aus dem Stollen für die Energiegewinnung genutzt - speziell für das Erlebniszentrum Bergbau. Das Wasser wird nach oben befördert und gibt seine Wärmeenergie ab, die gespeichert und zum Betrieb der Heizungsanlage im Bergbaumuseum eingesetzt wird. Dieses Prinzip soll in Zukunft auch in der Verbandsgemeinde zur Anwendung kommen.