Wie geht es nun mit dem Projekt Privatschule in Siersleben weiter?

Siersleben - Nach der Ablehnung der geplanten Privatschule in Siersleben durch das Landesschulamt hat der Verein „Freie Schule Siersleben“ erklärt, vorerst auf den Rechtsweg zu verzichten. „Wir werden zumindest kurzfristig nicht vor Gericht ziehen“, sagte Sprecher Jens Oertel am Dienstag der MZ. Bei einer Versammlung der Vereinsmitglieder am Montagabend habe man entschieden, an dem Vorhaben einer Privatschule in Siersleben festzuhalten.