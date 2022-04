Wie es um die Friedhofskultur in Mansfeld-Südharz bestellt ist

In Hettstedt wird weiter über die Friedhofspläne diskutiert. Nachdem ein Beschluss zur Schließung zweier Anlagen vom Stadtrat vertagt wurde, sollen nun weitere Ideen auf den Tisch. Deutschlandweite Friedhofsverbände geben nun Anregungen.

Hettstedt/MZ - Eine zukunftsfähige Lösung für die Friedhofslandschaft in Hettstedt soll erarbeitet werden: Das war der Grundtenor, den Tilo Wechselberger (CDU/BSH/ Feuerwehr-Fraktion) im zurückliegenden Stadtrat zusammenfasste und mit dem sich die Verwaltung und die Kommunalpolitiker in den kommenden Wochen beschäftigen. Ausschlaggebend war ein Beschluss zur Schließung der Friedhöfe im Ortsteil Meisberg und im Stadtteil Molmeck, der auf der Tagesordnung stand und in den zurückliegenden Sitzungen und einer Bürgerversammlung emotional diskutiert wurde.