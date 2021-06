Wie es mit dem Mehrzweckgebäude in Mansfeld vorangeht

Mit dem Anbau soll das Platzproblem am Schulstandort in Mansfeld gelöst werden.

Mansfeld - Gerald Gebhard studiert eine Bauzeichnung mit seinen Mitarbeitern. Der Geschäftsführer der gleichnamigen Installationsfirma aus Wiederstedt bespricht mit ihnen die nächsten Arbeitsschritte auf der Großbaustelle. „Jetzt geht es um Detailarbeit“, sagt er. Mit Marco Marquardt und Thomas Niethardt konkretisiert er die Aufteilung der Sanitäranlagen im Erdgeschoss des neuen Mehrzweckgebäudes für den Mansfelder Schulstandort. Sie klären, an welcher Stelle im Erdgeschoss des Gebäudes welche Toilette installiert wird, wo beispielsweise ein Kinder-WC und wo ein Erwachsenen-WC seinen Platz bekommt. Diese Aufgabe erfordert Maßarbeit. Der Zollstock ist ein unerlässliches Hilfsmittel für die Männer, die mit Baustellenleiter Marco Bodemann ein eingespieltes Team sind.

Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung und -lieferung

Einige Meter entfernt findet auch ein reger Austausch über das weitere Vorgehen auf der derzeit wohl größten Baustelle in der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld statt. Architekt Oliver Flügel und Vertreter verschiedener Gewerke koordinieren die nächsten Arbeiten während der einmal in der Woche angesetzten großen Bauberatung. Gegenwärtig sei es wie überall in der Baubranche etwas schwierig, die Terminketten einzuhalten, stellt der Hettstedter fest. Die Pandemie wirkt sich nach seinen Worten auf die Materialbeschaffung und Materiallieferung aus. „Man muss noch mehr hinterher sein und mehr telefonieren als sonst üblich“, erklärt Flügel. Er verstehe die aktuelle Situation der Firmen, die abhängig von der Industrie seien und greife bei Problemen moderierend ein.

Normalerweise soll mit Beginn des neuen Schuljahres das Mehrzweckgebäude seiner Bestimmung übergeben werden. Der Anbau wird dringend gebraucht, um die Platzprobleme in dem angrenzenden Schulkomplex von Grund- und Sekundarschule zu lösen. Vier zusätzliche Klassenräume im Obergeschoss und eine Mensa im Erdgeschoss werden in dem Haus eingerichtet, wobei die Räume mit einer Belüftungsanlage ausgestattet sind.

Offene Fragen werden zur Bauberatung mit Architekt Oliver Flügel (l.) geklärt. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Innenausbau im Mehrzweckgebäude in Mansfeld in vollem Gange

Hinter dem angepeilten Fertigstellungstermin steht im Moment noch ein Fragezeichen. „Das hängt vor allem vom Materialfluss ab“, meint der Architekt. Der Winter mit Schnee, Eis und hohen Minusgraden hatte den Bauleuten bereits einen ersten Dämpfer in ihrer Planung versetzt. In der wöchentlichen Abstimmungsrunde immer mit dabei: Bauamtsleiterin Carina Senft von der Mansfelder Stadtverwaltung. Sie gibt sich zuversichtlich. Der Innenausbau sei in vollem Gange. Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationen bestimmen die Tagesordnung. Trockenbau- und Estricharbeiten stehen an.

Die farbliche Gestaltung des Hauses folgt danach. Neben Malern und Fliesenlegern werden die Türbauer loslegen, sobald der Trockenbau beendet ist. „Haben wir zunächst von unten nach oben gebaut, wird jetzt, seitdem das Gebäude steht, von oben nach unten gearbeitet“, erklärt sie. Die Zusammenarbeit mit den beteiligten, vorwiegend regionalen Firmen bereitet ihr Spaß. Alles laufe reibungslos und kollegial ab.

Installationsarbeiten stehen an. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Bauvorhaben wird vom Landkreis Mansfeld-Südharz finanziell unterstützt

Besonders am Anfang ernteten die Akteure auf der Baustelle interessierte Blick von den Mädchen und Jungen aus dem benachbarten Schulgebäude, die eines Tages in dem Mehrzweckgebäude ein- und ausgehen werden. In der neuen Mensa, so Senft, könnten künftig auch Veranstaltungen oder die Sitzungen des Mansfelder Stadtrates stattfinden.

Mit rund 1,5 Millionen Euro wird das Bauvorhaben vom Landkreis Mansfeld-Südharz finanziell unterstützt. Dieser Betrag stellt die Vorauszahlung der anfallenden Miete für die kommenden 20 Jahre dar. Schließlich nutzt der Landkreis als Träger der Sekundarschule Räume im kommunalen Schulgebäude der Stadt. Ohne diese Mittel hätte die Stadt Mansfeld das Großprojekt gar nicht anpacken können.

Firmenchef Gebhard, der mit seinen Männern und den Handwerkern der anderen Gewerke das Vorhaben Schritt für Schritt Wirklichkeit werden lässt, wird auch nach Fertigstellung des Mehrzweckgebäudes dort noch zu tun haben. Das Unternehmen übernimmt die Wartung der neuen Anlagen. So wie bereits im angrenzenden Schulkomplex seit mittlerweile 30 Jahren. (mz)