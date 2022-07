Wie ein Lehrer aus Greifenhagen seinen Beruf und sein Hobby geschickt miteinander verbindet

Hunderte Laubsägearbeiten hat Sven Manthey in seiner Garage ausgestellt. Es gibt nichts, was er nicht realisieren kann.

Greifenhagen/MZ - Für Sven Manthey war es eins der schönsten Weihnachtsgeschenke seiner Kindheit: ein Metallbaukasten aus dem VEB Spielwaren-Mechanik Pfaffschwende, jenem kleinen Ort im Eichsfeld, in dem er aufgewachsen ist. „Mit dem Metallbaukasten bin ich groß geworden“, erzählt der 55-Jährige. Neugier und Interesse an technischen Dingen haben ihn geprägt. Heute ist er in der Region für seine kreativen Holzarbeiten bekannt.