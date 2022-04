Wie Drohnen den Verkehrsunfallermittlern der Polizei in Mansfeld-Südharz helfen

Seit einem halben Jahr unterstützen Drohnen die Verkehrsunfallermittler auch im Landkreis Mansfeld-Südharz. Was man damit erreichen will.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Bei der Polizei in Mansfeld-Südharz weiß man die Helfer aus der Luft sehr zu schätzen: Bei schweren Unfällen, wie jüngst bei Dietersdorf oder bei dem tödlichen Unfall in Eisleben in dieser Woche, griffen die Polizisten auf die Hilfe von Drohnen zurück, um sich einen Überblick vom Unfallort zu verschaffen, war von der Eisleber Polizeisprecherin Steffi Schwan zu erfahren. Mit Drohnen kann die Unfallstelle in Gänze erfasst, vermessen und aus verschiedenen Blickwinkeln fotografiert werden.