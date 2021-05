Wie die Vorstellungsrunde der Landratskandidaten in MSH lief

Am 6. Juni wird in Mansfeld-Südharz ein neuer Landrat gewählt. Um welche Themen es bei der offiziellen Vorstellungsrunde ging - und wo es noch gehakt hat.

Sangerhausen - Dass es beim Thema Digitalisierung im Landkreis noch hapert, das war bei der Vorstellungsrunde der Landratskandidaten ironischerweise unübersehbar: Denn die Übertragung über das Internet, an der rund 100 Zuschauer virtuell teilnahmen, brach während der Veranstaltung einfach ab. „Leider ist es so, wie es mit der Technik immer ist“, sagte Moderator Matthias Grünewald. Grund war ein Ausfall des WLAN-Systems in der Kreisverwaltung. Leidtragender war Kandidat André Ulrich (parteilos), dessen Vorstellungsrede nicht im Internet zu sehen war.

Viel zu tun also für den neuen Landrat oder die neue Landrätin, der oder die am 6. Juni in Mansfeld-Südharz gewählt wird - und das freilich nicht nur beim Thema Digitalisierung. Neben André Ulrich wollen auch Silvio Jacob (FBM), Cathèrine Kayser (AfD), Carsten Reuß (SPD), André Schröder (CDU) und Sven Vogler (parteilos) Chef der Kreisverwaltung werden. Bei der offiziellen Vorstellungsrunde am Dienstag konnten sich die Zuschauer im Netz - sofern die Technik mitspielte - und die rund 30 Gäste in der Mammuthalle ein Bild von den Bewerbern machen und dabei auch Fragen stellen.

Frage nach Verwaltungserfahrung der Landratskandidaten

Nachgefragt wurde dabei unter anderem die Verwaltungserfahrung der Kandidaten. Silvio Jacob erklärte, als Betriebsratsvorsitzender bei Romonta in Amsdorf sei er für 400 Leute verantwortlich. „Ich habe die Führungsqualität, auch eine Gruppe von fast 800 Leuten zu leiten“, so Jacob mit Blick auf die Kreisverwaltung. Cathèrine Kayser (AfD) sagte: „Landrat ist zum Glück kein Ausbildungsberuf, es entscheiden die Wähler.“ Als Projektmanagerin traue sie sich die Aufgabe sehr wohl zu. SPD-Mann Carsten Reuß betonte seine Führungserfahrung, aktuell etwa als Gebietsleiter einer Sparkassenorganisation in Nordthüringen. „In meiner jetzigen Tätigkeit bin ich verantwortlich für vier Landkreise.“ André Schröder (CDU) verwies auf seine politische Karriere, bei der er etwa als Amtschef im Magdeburger Verkehrsministerium für 500 Mitarbeiter verantwortlich war. Zudem war er fünf Jahre Chef der CDU-Landtagsfraktion, dann drei Jahre auch Finanzminister. „Verwaltungserfahrung möchte ich auch in das Landratsamt von Mansfeld-Südharz bringen.“ André Ulrich (parteilos) antwortete auf die Frage nach Verwaltungserfahrung ganz direkt: „Nein, habe ich nicht.“ Er wolle sich jedoch vor dem Amtsantritt im Verwaltungsbereich intensiv fortbilden. Er baue auch auf die langjährige Erfahrung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stehe für einen wertschätzenden, menschlichen Führungsstil. Sven Vogler (parteilos) erklärte, er sei aktuell als Leiter des Fachbereichs 1 in der Kreisverwaltung bereits für rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig und kenne die Strukturen. „Der Landrat wird nur erfolgreich sein, wenn er es schafft, die Verwaltung mitzunehmen.“

Derweil kamen am Dienstag auch viele schon bekannte Themen wie das Verbrennverbot, die Verbesserung der Infrastruktur im ländlichen Raum, im Speziellen für ältere Menschen, oder der Streit um die Kreisumlage zur Sprache. Auf eine wirkliche Diskussion oder überraschende Streitmomente mussten die Gäste jedoch verzichten. So wie Joachim Acker. „Ich hätte mich gefreut, wenn auch aus dem Online-Forum noch drei, vier Fragen wenigstens genannt worden wären. Das war mir etwas zu wenig.“ Sonst habe ihm die Veranstaltung aber durchaus gefallen, sagte der Zuschauer. „Die Vorstellungsrunde hätte etwas kürzer ausfallen können und dafür hätte es mehr Raum für Diskussionen geben können.“ Karina Kaiser, Vorsitzende des Kreisseniorenrates, war ebenfalls unter den Zuschauern. „Ich fand es interessant, aber schade, dass so wenige Zuschauer da waren“, sagte sie. Man habe sich gut ein Bild von den Bewerbern machen können.

Die gesamte Veranstaltung ist im Internet auf der Seite des Landkreises abrufbar: www.mansfeldsuedharz.de