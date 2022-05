Wie die Vorbereitunen für den Jugendkreistag in Mansfeld-Südharz Ende März laufen

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - In gut acht Wochen richtet sich der Blick in der Kreispolitik von Mansfeld-Südharz einmal mehr auf den Nachwuchs: Am 31. März nämlich steht die Neuauflage des Jugendkreistages an. „Die Fraktionsgruppen sind gerade dabei, die Themen zu klären“, sagte Tina Kühn, die zuständige Projektkoordinatorin für Jugendbeteiligung beim Kreis-Kinder- und Jugendring (KKJR).