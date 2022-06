Wie die Schulen in Mansfeld-Südharz in den Präsenzunterricht starten

Symbolfoto - Unterricht mit Maske an einer Schule

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Am Donnerstag geht für die allermeisten der 12.607 Schülerinnen und Schüler im Landkreis das neue Schuljahr los, das zweite Mal unter Pandemiebedingungen. „Grundsätzlich sehe ich die Schulen in diesem Jahr gut vorbereitet“, sagt Kreiselternsprecher Uwe Henze. Viele Schulleiter hätten sich bereits zu Beginn der Ferien Gedanken gemacht und in Konferenzen ausgetauscht, „um zu Lösungen zu kommen“.