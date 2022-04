Wie die Saisonvorbereitung im Waldbad Alterode läuft

Im Juni soll die Badesaison in der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein eröffnet werden.

Erst kommen die Reste vom Winterschmutz ab, bevor das Becken im Waldbad Alterode in frischem Blau gestrichen wird.

Alterode/MZ - Mit Hochdruckreiniger, Eimern und Lappen bewaffnet sind die Gemeindearbeiter der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein derzeit im Waldbad Alterode am Werk. Dort wird das Becken vom Winterschmutz befreit und für die Saison fit gemacht. Die soll nämlich am 4. Juni starten. „Bei richtig schönem Wetter auch schon vorher“, sagt Felix Büttner, Ortsbürgermeister in Alterode und Vorsitzender des Fördervereins Waldbad Alterode.