Wie die Planungen für das Schulzentrum in Kelbra verlaufen

Der Altbau der Außenstelle des Scholl-Gymnasiums in Kelbra

Kelbra/Sangerhausen - In Kelbra gehen die Planungen für ein Schulzentrum aus Gymnasium, Grundschule und Hortbetreuung unter einem gemeinsamen Dach weiter. Die Verbandsgemeinde Goldene Aue erwägt, den Altbau der Außenstelle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Kelbra zu sanieren. Danach soll die Burg-Grundschule in den Räumen Einzug halten. Entsprechende Pläne hatte Verbandsgemeindebürgermeister Ernst Hofmann (parteilos) auf der Sitzung des Verbandsgemeinderates Ende Januar präsentiert.