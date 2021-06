Wie die Kläranlage in Rollsdorf im Kampf gegen Corona hilft

Eisleben/Rollsdorf - Die Corona-Situation hat sich glücklicherweise entspannt. Ob die Pandemie damit freilich schon vorbei ist, vermag niemand zu sagen. So breitet sich gerade in mehreren Ländern die Delta-Variante aus, die deutlich ansteckender sein soll. Auch hierzulande wird spätestens im Herbst mit einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen gerechnet. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt der Abwasserzweckverband (AZV) „Eisleben-Süßer See“ jetzt auf ein neues Verfahren: Um insbesondere Mutanten frühzeitig zu erkennen und mögliche Ausbrüche zu verhindern, wird seit Anfang Mai in der Kläranlage Rollsdorf das Abwasser auf Coronaviren untersucht.

„Die Virusbelastung hat sich analog zur Inzidenz entwickelt“

Laut AZV-Geschäftsführer Andreas Gimpel handele es sich um ein Angebot der Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH. „Wir nutzen das gern. Das ist eine gute Sache“, so Gimpel. Die Midewa mit Hauptsitz in Merseburg und einer Niederlassung in Eisleben ist seit 2010 als Dienstleister für die technische Betriebsführung der AZV-Anlagen zuständig.

Das Corona-Frühwarnsystem sei im französischen Netzwerk zur epidemiologischen Abwasserbeobachtung „Obépine“ entwickelt worden, teilte Midewa-Sprecherin Tina Stroisch mit. An der Midewa, deren Anteile mehrheitlich von Kommunen gehalten werden, ist mit 25,1 Prozent die Veolia Wasser Deutschland GmbH beteiligt, die zum französischen Veolia-Konzern gehört. „Die Franzosen sind weltweit Vorreiter in der Wasserwirtschaft“, so Gimpel. Wie er erläuterte, werden in der Kläranlage einmal wöchentlich im Zulauf Abwasserproben genommen. Diese werden in einem akkreditierten Labor in Frankreich auf das Coronavirus und seine Varianten untersucht. Die Ergebnisse werden dem AZV und der Midewa online zur Verfügung gestellt. „Die Virusbelastung hat sich analog zur Inzidenz entwickelt“, so Gimpel.

Abwasser als Indikator für Virenlast

Da ein Infizierter das Virus sofort ausscheide, sei im Abwasser ein Nachweis schon möglich, bevor der Infizierte Symptome habe und sich testen lasse. Mit dem Corona-Frühwarnsystem wolle der AZV die Kommunen im Verbandsgebiet unterstützen. Rollsdorf sei eine von neun Kläranlagen in Deutschland, wo das Veolia-Verfahren angewandt werde.

„Analysiert wird hier das Abwasser aus Eisleben, Helbra und Umgebung sowie aus dem Seegebiet Mansfelder Land“, so Martin Moisel, Technischer Leiter der Midewa-Niederlassung Mansfelder Land-Querfurter Platte in Eisleben. Die täglichen Inzidenzen, die das Robert-Koch-Institut melde, würden nur auf den PCR-Testergebnissen basieren. Das heißt, dass Fälle von Infizierten, die bisher keine Symptome zeigen und noch nicht getestet wurden, nicht berücksichtigt werden. Zudem seien die Abwasseranalysen weniger aufwendig und würden viel schneller Erkenntnisse liefern. „Schon drei Tage nach der Abwasserprobenahme erhalten wir vom Labor detaillierte Informationen, wie hoch die Viruslast im Abwasser ist und ob und in welcher Menge eventuelle Mutanten auftreten“, erläutert Moisel. „Damit sind die Abwassermessungen den Inzidenzen um Tage voraus. Gerade wenn die Inzidenzen unter zehn liegen, ist das Frühwarnsystem ein guter Indikator.“ Laut Gimpel könnten Abwasseranalysen künftig auch dazu beitragen, die Zirkulation anderer Krankheiten zu messen. „Abwasser wird immer mehr zu einem Indikator, um Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und schneller handeln zu können.“ (mz)