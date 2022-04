Wie die Interessengemeinschaft Ortschronik Siersleben den Dorfplatz umgestalten will

Siersleben/MZ - Seit etwa sechs Jahren gibt es die Interessengemeinschaft Ortschronik Siersleben. Und die Bilanz der Arbeit der Mitglieder kann sich sehen lassen: Die Erstellung der Friedrich-Gängel-Chronik in sieben Bänden – Aus grauer Vorzeit bis 1970 -, Kurze Historie Siersleben, das Heimatbüchlein „Mein Mansfeld wie bist du so schön“, Jahreskalender, die Sanierung des Denkmals der in den beiden Weltkriegen Gefallenen, und die Finanzierung der beiden Bänke auf dem Dorfplatz. Zu erwähnen ist auch die umfangreiche und solide Arbeit an der Strukturierung des Dorfarchivs in den vergangenen Jahren durch Reiner Ehrenberg und Mathias Wanka.