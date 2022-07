Wie die Digitalisierung der Museen in Mansfeld-Südharz voranschreitet

Die Museen in Mansfeld-Südharz haben die Schließzeiten in der Corona-Pandemie teilweise genutzt, um die Bestände zu erfassen. Wie der aktuelle Stand ist.

Die Digitalisierung macht es möglich: virtueller Rundgang in Luthers Geburtshaus.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Manchmal schlummert in den schon fast vergessenen Kisten doch noch ein Schatz. So erging es dem Museumsleiter von Burg & Schloss Allstedt, Adrian Hartke. Im Rahmen der Digitalisierung seiner Sammlung fiel ihm ein Objekt besonders ins Auge. „Es waren Gefäße aus der Thüringer Königszeit. Sie sollten eigentlich nur eine Kopie sein. Aber als ich sie dann noch mal genauer begutachtet habe, habe ich gedacht, das ist aber seltsam. Ich glaube nicht, dass es eine Kopie ist“, so Hartke.