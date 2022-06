Wie der Kultursommer durchgeführt werden soll

In St. Jacobi in Riethnordhausen sollen am 3. Juli im Rahmen des „Kultursommers in Dorfkirchen“ Harfenzauber, Flöte und Gesang zu erleben sein.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - - Am Samstag ist es soweit - in der St. Andreaskirche in Uftrungen startet der „Kultursommer in Dorfkirchen“, den der Evangelische Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda auf die Beine gestellt hat. In einer musikalischen Andacht ist das Duo Aliquot zu erleben.