Wie das Platzproblem an den Grundschulen in Klostermansfeld und Ahlsdorf gelöst werden soll

Ahlsdorf/Klostermansfeld/MZ - Planungskosten für Bauprojekte an den Grundschulen in Ahlsdorf und Klostermansfeld berücksichtigte der Rat der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra in seinem jetzt verabschiedeten Nachtragshaushalt. Die Ratsmitglieder stimmten in diesem Zusammenhang über zwei Grundsatzbeschlüsse ab. Bürgermeister Norbert Born (SPD) hatte vorab dafür geworben, zur Verfügung stehende Fördermittel für die notwendigen Planungsleistungen in Anspruch zu nehmen: „Die Mittel sind da, und es gibt Handlungsbedarf.“