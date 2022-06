Wie das Freiwillige Ökologische Jahr einer Rostockerin bei ihrer Berufswahl half

Fine Queseleit stammt aus Rostock und war sich nicht sicher, was sie studieren sollte. Das Freiwillige Ökologische Jahr im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz hat ihr bei der Entscheidung geholfen.

Rossla/MZ - Vor einem Jahr hat Fine Queseleit Abitur gemacht. In Rostock. „Ich wusste nicht genau, was ich danach machen wollte“, sagt die 20-Jährige. „Also am besten erst mal ein bisschen praktisch arbeiten.“ Sie bewarb sich weit weg von ihrer Heimat für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) und bekam eine Stelle im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz.