Wie Container das Privatschulvorhaben in Siersleben retten sollen

Überraschende Lösung im Streit um die Gebäudenutzung in Siersleben: Der Unterricht soll in einem Modulbau stattfinden. Welche Hürden es noch gibt.

In Schulpforte (Naumburg) werden Ausweich-Container genutzt.

Gerbstedt/Siersleben/MZ - Im Streit um die Gebäudenutzung für die geplante Privatschule in Siersleben haben sich die Beteiligten auf eine überraschende Lösung verständigt: Der Unterricht soll demnach nicht im Schulgebäude vor Ort, sondern in einem Containerbau auf dem angrenzenden Sportgelände stattfinden. Das teilte Gerbstedts Bürgermeister Ulf Döring (CDU) am Dienstag mit. Der Verein Freie Schule Siersleben habe über das Vorhaben bereits beim Runden Tisch vor zwei Wochen informiert. Seither hatten die Beteiligten zu den Inhalten öffentlich geschwiegen.