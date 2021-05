Wie Carola Ströcke die Feuerwehr in Röblingen unterstützt

Röblingen - „Ihre Hilfsbereitschaft und die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Feuerwehren sind nicht selbstverständlich und deshalb wollen wir unsere Anerkennung zum Ausdruck bringen“, bedankte sich der Gemeindewehrleiter des Seengebiets Mansfelder Land, Alexander Laßbeck, bei Carola Strödecke. Sie betreibt den Edeka-Markt in Röblingen als eingetragene Kauffrau und unterstützt die Feuerwehren der Seegebietsgemeinde, indem sie die Mitglieder bei den Einsätzen mit Getränken und Speisen versorgt. Und das nicht nur während der Öffnungszeiten. Auch wenn der Supermarkt eigentlich schon längst geschlossen hat, sorgt sie für die Einsatzkräfte.

„Man kann das Ehrenamt der Feuerwehrleute nicht genug schätzen“, sagt die 55-Jährige, die sich deshalb für die Retter engagiert. „Weil ich in Halle wohne, bin ich froh, dass ich dabei außerhalb der Öffnungszeiten oder an Sonntagen Unterstützung von meiner Angestellten, Annett Nordmann aus Stedten bekomme“, sagte Strödecke bei der Übergabe des Blumenstraußes der Woche im Markt. Sie habe schon von dieser MZ-Aktion gehört, aber „nicht damit gerechnet, selbst einmal so geehrt zu werden“, sagte sie. „Es war uns ein Bedürfnis, ihr auf diese Art Danke zu sagen“, begründete Sandra Pospieszynski, die für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Feuerwehr zuständig ist, die Überraschung. Seit vielen Jahren bestehe die Kooperation zwischen Carola Strödecke und den Feuerwehren des Seegebiets.

Kameraden und Fahrzeuge der Feuerwehr im Stickeralbum

„Wenn ich sehe, zu wie vielen Einsätzen in den letzten Jahren die Kameraden auch nachts ausrücken mussten, um uns zu schützen, ziehe ich den Hut“, sagt die Marktinhaberin. Überhaupt unterstützt die Unternehmerin soziale Projekte in unserer Region, wie beispielsweise den Verein Herzensangelegenheit aus Wansleben. Ein ganz neues Projekt startet am 26. Juni. „Stickerstars“ nennt sich die Aktion, die sie und die zehn Feuerwehren des Seegebiets ins Leben gerufen haben. Dabei handelt es sich um ein Album, in dem Sticker aller Kameraden, Fahrzeuge und Gerätehäuser gesammelt werden können. Die insgesamt 400 Sticker und die Alben sind ausschließlich im Edeka-Markt erhältlich.

Die Erlöse des Verkaufs kommen den Feuerwehren zugute. Außerdem können die Kinder beim Sammeln der Sticker die Helden des Alltags aus dem Seegebiet kennenlernen. „Das ist nicht nur für die Nachwuchsgewinnung wichtig, sondern auch, um zu verstehen, wie eine Feuerwehr aufgebaut ist und welche Verpflichtungen die Kameraden haben“, erklärt Gemeindewehrleiter Laßbeck. Und Sandra Pospieszynski hebt hervor, dass Carola Strödecke sofort bereit gewesen sei, diese im Landkreis bisher einzigartige Aktion zu unterstützen. „Wir können nur hoffen, dass das Sammelfieber entbrennt und möglichst viele Interessierte auf diese Weise die zehn Feuerwehren unterstützen“, sagt Strödecke. Die machen aus Sicht der Unternehmerin einen sehr schweren ehrenamtlichen Job, bei dem sie für die Sicherheit aller mitunter auch ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. (mz)