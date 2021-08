Wie beim Siersleber Ehepaar Modesti aus Acker ein Park wurde

Siersleben/MZ - Sich im eigenen Garten verlaufen? Beim Ehepaar Ilona und Gerhard Modesti in Siersleben ist dies durchaus möglich. Schließlich besitzen die beiden einen mehr als 10.000 Quadratmeter großen Garten, auf dem unzählige Bäume stehen und der schon fast an einen Park erinnert.

Seit mehr als 30 Jahren „forstet“ der Siersleber hauptsächlich seinen Garten auf und weiß genau, wo er welchen Baum erstanden hat. Wobei die Artenvielfalt in seinem persönlichen Park wahrscheinlich mit vielen öffentlich angelegten Landschaftsanlagen mithalten kann. „Ich erfreue mich jeden Tag immer wieder aufs Neue“, so der 75-Jährige, der täglich zwei bis drei Stunden damit beschäftigt ist, in seinem Wäldchen Ordnung zu halten.

Händchen für Flora und Fauna

Besonders stolz ist der gelernte Besteckschleifer auf seine 20 Meter hohe Trauerbuche - auch Hängebuche genannt - aus England, die nicht nur in unseren Gefilden selten ist, sondern durch ihr bizarres Wachstum über das Wohnhaus der Familie ragt und von weitem sichtbar ist. „Diesen Baum finde ich besonders schön“, schwärmt der Hobbygärtner. Und gleich neben der Schönheit aus England befindet sich ein riesiger Magnolienbaum, der, wenn er in Blüte steht, eine Pracht ist. Angrenzend an diese Baumgruppe hat die Familie einen Fischteich angelegt, in dem sowohl Goldfische als auch vier Gelbwangenschildkröten ein Zuhause gefunden haben. „Die Tiere stammen meist aus Haushaltsauflösungen“, erklärt Gerhard Modesti, der neben einem Händchen fürs Grüne auch ein Herz für Tiere hat. Deshalb freut es ihn besonders, wenn viele Vogelarten in den Bäumen brüten oder Eichhörnchen munter von Ast zu Ast springen.

Vor zwanzig Jahren war das Grundstück, auf dem heute die parkähnliche Anlage steht, noch eine reine Ackerfläche und wurde von ihm und seiner Frau Ilona mit Kartoffeln oder Getreide bestellt. Selbst Spargel baute das Paar an, wie die Ehefrau erzählt.

Als sich dann die Möglichkeit ergab, das angrenzende Einfamilienhaus mit Garten zu erwerben, führten Modestis die Tradition weiter und pflanzten die verschiedensten Baumarten. Wie groß der Baumbestand ist, wissen beide nicht genau zu beziffern, „aber gefühlt sind es sehr viele“, lacht Ilona Modesti und verweist auf die neu gepflanzten Obstbäume.

Totholz landet im Kamin

Ob Blutbuchen, Krüppelkiefern aus Österreich, Eichen, Buchen, Ulmen, Birken, Ahorn, Kirschen, Birnen, Quitten, eine schwedische Sommereiche, deren Blätter auf der Unterseite weiß schimmern, Linden, Kiefern, Eiben, Jasmin, Gurkenzieherweiden, Douglasien oder der Kanadische Silberahorn, dessen Blatt die Kanadische Flagge ziert: All diese Bäume sind im Garten von Familie Modesti zu finden. „Die Natur regelt sich zum großen Teil selbst“, meint Gerhard Modesti und zeigt die Ableger, die von allein wachsen. Aber ab und an muss auch einmal ein Baum gefällt werden, erklärt er. Deshalb gibt es im Haus auch einen Kamin, um das Totholz zu verwerten. Und die Familie liebt es, wenn sich alle zusammen um die Feuerschale versammeln und mit den Enkeln beispielsweise Stockbrot über der offenen Flamme gebrutzelt wird.

„Vielleicht sollten wir unseren privaten Park mal für die Öffentlichkeit zugänglich machen“, so eine Überlegung von Ilona Modesti, die seit zwölf Jahren in Siersleben die Vorsitzende der Landfrauen ist. Leider fällt auch in diesem Jahr wieder der Erntekronenwettbewerb aus, was die 72-Jährige sehr bedauert. „Doch zum Glück können die Treffen wieder stattfinden“, sagt sie und hofft auf einen Wettbewerb im kommenden Jahr.