Wer will helfen? Landkreis Mansfeld-Südharz sucht Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Welt blickt in die Ukraine und auch im Landkreis Mansfeld-Südharz macht man sich Gedanken, wie man den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen kann. Nun appelliert der Landkreis an seine Bewohner, den Menschen aus dem Krisengebiet Hilfe anzubieten. Dies sei das Ergebnis einer Gesprächsrunde mit den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden. Dabei habe man sich „auf eine zentrale Koordinierung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten aus der Bevölkerung geeinigt“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.

Konkret werden die Einwohner unter anderem gebeten, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wer dies kann und will, soll sich beim Landkreis melden, alles weitere werden anschließend organisiert, hieß es weiter. Wichtig bei der Anmeldung seien Angaben wie etwa Größe und mögliche Personenzahl der Unterbringung. Die Lage und die Anbindung an Infrastruktur wie ÖPNV oder Einkaufsmöglichkeiten sollten auch angegeben werden.

Landkreis sucht Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete

Zudem sei eine Angabe über die Ausstattung der Unterkunft - etwa in Sachen Möblierung oder Sanitäranlagen - hilfreich. Der Landkreis wies zudem darauf hin, dass im Falle einer Unterbringung „ein vom Landkreis unabhängiges Mietverhältnis zwischen Mieter und Vermieter mit allen Rechten und Pflichten“ entstehe. Sollten Bürger Fragen an den Kreis zu Geldspenden oder privaten Hilfsinitiativen haben, können sie diese ebenfalls an eine gesonderte Mailadresse stellen.

Unterdessen geht die Suche nach einer geeigneten Liegenschaft für die großflächigere Unterbringung von Flüchtlingen weiter. Hierbei stehen hin und wieder nicht vorhandene Möblierung oder nicht ausreichende Sanitäranlagen im Weg. Ein Unsicherheitsfaktor bei der Suche nach Immobilien ist auch der Zeitfaktor, denn wie schnell die Flüchtlinge gegebenenfalls in MSH sind, ist unklar.

›› Mail bei Fragen: ukrainehilfe@lkmsh.de; Mail zur Unterbringung: unterbringung.ukrainer@lkmsh.de