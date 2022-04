Wer hat Löcher in 100 Jahre alte Linde gebohrt und Chemikalien eingespritzt?

Abberode - Pfarrer Hans-Martin Kohlmann versteht es nicht. „Ich bin fassungslos“, sagt er. Die stattliche, mehr als 100 Jahre alte Linde an der Kirche in Abberode hat braune Blätter, der Baum stirbt. Und nicht etwa, weil es die Natur so will. „Eine genaue Untersuchung ergab, dass jemand Löcher in den Baum gebohrt und Chemikalien eingespritzt hat, damit der Baum eingeht.“ Das hat der Pfarrer auch in seinen „Gedanken zum Tag“ geschrieben, die kürzlich in der Mitteldeutschen Zeitung erschienen. Er hatte die Hoffnung, dass sich nach der Veröffentlichung jemand beim ihm meldet, der dazu Näheres weiß. Bisher aber ohne Erfolg. Er informierte auch das Ordnungsamt und die Polizei.