Wenn der Besitzer im Urlaub ist: „Tierpension Kalle“ in Röblingen kümmert sich

Röblingen/MZ - Jede Menge putzige Katzenfiguren auf den Dächern und kletternd an Geländern begrüßen den Gast, der zur „Tierpension Kalle“ in Röblingen kommt, schon von weitem. Kein Zweifel: Dort auf diesem Grundstück in der Clara-Zetkin-Straße haben eindeutig die schnurrenden Vierbeiner das Sagen. Zuerst wird man jedoch vom Hausherrn Karl-Heinz Hörhold und einem neugierigen Hund in Empfang genommen. Majestätisch schreiten drei Main-Coon-Katzen auf dem Hof herum und holen sich ihre Streicheleinheiten ab, wann immer sie Lust dazu haben und nicht in der Sonne liegen. Auf Hörholds Grundstück ist irgendwie alles tiergerecht eingerichtet. Ein kleiner Tisch und zwei Stühle auf dem Hof zeugen aber davon, dass hier auch Zweibeiner ein Zuhause haben. Schließlich muss ja einer auch die Dosen öffnen. Karl-Heinz Hörhold lacht.