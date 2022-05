Wenn Corona den Abschied erschwert: Wie Bestatter in MSH mit der Lage zurechtkommen

Angesichts steigender Infektionszahlen wird mancherorts der Zugang zu Trauerfeiern eingeschränkt. Was die Bestatter in Mansfeld-Südharz dazu sagen.

Auch die Trauermöglichkeiten haben sich in Coronazeiten geändert.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Stirbt ein Mensch, warten auf die Angehörigen oft viele, nicht immer leichte Entscheidungen. Trauerfeier und Bestattung müssen geplant werden. Und am Ende steht der Abschied. Doch was ist, wenn all das für Einzelne eingeschränkt oder sogar verboten ist?