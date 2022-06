Weniger Schulsozialarbeiter? Der Kreis ist enttäuscht vom Land

Das Amt musste die Prioritätenliste in kurzer Zeit erarbeiten.

Es wird in Mansfeld-Südharz künftig wahrscheinlich weniger Schulsozialarbeiter geben.

Sangerhausen/MZ - Hätte die Prioritätenliste, die jetzt im Jugendhilfeausschuss des Kreistages beschlossen wurde, nicht schon vor Jahren vorliegen müssen? Diese Frage warf der Sangerhäuser Landtagsabgeordnete Matthias Redlich (CDU) in die öffentliche Debatte über das Thema Schulsozialarbeit ein. Auch bisher mussten die Stellen doch nach bestimmten Kriterien an die Schulen vergeben worden sein, überlegte Redlich und wunderte sich, dass der Kreis damit in Zugzwang geraten ist und schnell handeln musste, um bei der Vergabe der Stellen, die über den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert werden, noch dabei zu sein.