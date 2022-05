Weniger als bislang: So steht es derzeit um die Schulsozialarbeiter-Stellen in Mansfeld-Südharz

Wie Landrat André Schröder (CDU) mitteilt, können in Mansfeld-Südharz mehr Schulsozialarbeiter tätig sein als jüngst befürchtet. So ist der aktuelle Stand.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Licht am Ende des Tunnels: In den Schulen des Landkreises Mansfeld-Südharz können künftig doch wieder mehr Schulsozialarbeiter tätig sein als jüngst befürchtet. Landrat André Schröder (CDU) hat die Aussagen der Koalitionsfraktionen im Land zur Entlastung bei der Finanzierung der Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt begrüßt und sich für den Einsatz der örtlichen Landtagsabgeordneten bedankt.