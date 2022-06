Welche Ziele bei den Ausflüglern in Mansfeld-Südharz besonders beliebt waren

Lilly (2) lässt es sich am Süßen See schmecken. Stefanie Wolf, Volker Schneider und Matthias Wolf genießen den Pfingstausflug.

Walbeck/Seeburg - Trotz des teilweise wechselhaften Wetters haben viele Leute in Mansfeld-Südharz das Pfingstwochenende für einen kurzen Ausflug genutzt. Eines der Ausflugsziele war das Europa-Rosarium in Sangerhausen: „Wir sind mit den Besucherzahlen an diesem Pfingstwochenende bisher sehr zufrieden“, sagt Grit Houdek, Leiterin des Shops des Europa-Rosariums. Die Corona-Testpflicht für Besucher sei aufgrund der anhaltenden Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 im Landkreis seit Sonntag aufgehoben worden. Dies werde von den Leuten auch gut aufgenommen. „Wir bekommen ein positives Feedback von den Besuchern“, so Houdek.