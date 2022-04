Welche Sanierungspläne die Wohnungsbaugesellschaft Mansfeld hat

Die alten Schlafhäuser in der Friedensallee in Mansfeld

Mansfeld - Noch steht das Haus in der Lutherstraße 10 in Mansfeld verwaist. Wenn alles wie geplant läuft, sollen im August Handwerker dem Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum historischen Rathaus aufs Dach steigen. Die Mansfelder Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft will das Gebäude sanieren. „Wir werden von oben nach unten arbeiten“, erklärt Geschäftsführer Christian Zimmermann das geplante Vorgehen.