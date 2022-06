Welche Rolle Weihnachten für das Künstlerpaar Kirsch in Friedeburg spielt

Ursula und Dietmar Kirsch leben seit über 25 Jahren in Friedeburg. Warum die Künstler nicht ans Aufhören denken.

Ursula und Dietmar Kirsch wohnen in einem über 300 Jahre alten Haus in Friedeburg. Zahlreiche Kunstwerke warten dort auf Besucher.

Friedeburg/MZ - Dass immer wieder so viele Kunstsammler, Interessierte und Gäste den Weg bis auf den Berg zu Ursula und Dietmar Kirsch auf sich nehmen, das weiß das Künstlerehepaar zu schätzen. „Wer einmal da ist, der kommt auch wieder und bringt meistens noch jemanden mit“, sagt Dietmar Kirsch. Seit über 25 Jahren lebt er mit seiner Frau Ursula in Friedeburg, in einem gut 300 Jahre alten Haus, das Teil eines ehemaligen Ritterguts war. Beide sind Künstler mit Leib und Seele, sie die Malerin und Grafikerin, er der Holzbildhauer und Rahmenfertiger.