Welche Regelungen für die Silvesternacht in Mansfeld-Südharz gelten

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, an dem es zu Silvester wohl ruhiger werden wird als üblich. Bund und Länder haben ein generelles Verkaufsverbot von Feuerwerksartikeln beschlossen, erst am Montag dieser Woche wurde das noch einmal vor Gericht bestätigt. Doch was bedeutet das so genannte „Böllerverbot“ konkret für die Silvesternacht in Mansfeld-Südharz? Die MZ gibt einen Überblick.