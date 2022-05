Welche Ideen es in Sandersleben für die ehemalige Synagoge gibt

Lange engagierte sich Hans Richter für eine Gedenktafel für den Juden Moshe Brezniak in Sandersleben. Sein Wunsch wird nun wahr. Doch das ist nicht alles, wie er erfuhr ...

Sandersleben/MZ - Hans Richters Engagement hat sich ausgezahlt. Nach seinem Leserbrief Ende März an die MZ, in dem er von mehreren gescheiterten Versuchen berichtete, eine Gedenktafel für den Juden Moshe Brezniak errichten zu lassen, tut sich nun etwas in Sandersleben.