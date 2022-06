Welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf die Firmen in Mansfeld-Südharz hat

Viele Firmen dürften in den nächsten Wochen und Monaten zumindest indirekte Folgen spüren. Durch den Krieg in Europa steigen die Preise und es gibt Probleme bei den Lieferketten. Firmen aus MSH berichten.

Eisleben/Sangerhausen/Hettstedt/MZ - Seit reichlich einer Woche ist in Europa nichts mehr wie es war. Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat Auswirkungen auf Vieles, nicht zuletzt leiden auch Firmen im Landkreis unter den Folgen des Krieges. Das sieht auch Frank Lehmann, Geschäftsführer der IHK-Geschäftsstelle in Sangerhausen, so. Man habe in der Region Unternehmen, die traditionell Beziehungen zu Russland haben. „Aber die wissen natürlich auch mittlerweile, dass es notwendig ist, sich nach Möglichkeit Alternativen zu suchen“, sagt Lehmann.