Welche Aufgaben die neue Radwege-Koordinatorin in Mansfeld-Südharz vor sich hat

Annika Böhm unterwegs mit ihrem E-Bike. Die 27-Jährige will sich in den nächsten Monaten ein Bild von den vorhandenen Radwegen in Mansfeld-Südharz verschaffen.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - In den nächsten Monaten wird man sie häufiger mit ihrem weißen E-Bike auf den Radwegen in MSH antreffen. Annika Böhm, die neue Koordinatorin des Radwegs Industriekultur bei der Standortmarketing GmbH (SMG), will Teile des Harzrundwegs, des Saale-Radweges, der Salzstraße und andere Strecken in der Region abfahren.