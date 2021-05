Weitere Lockerungen sind in Sicht

An Vatertag wurden 69 Menschen in MSH geimpft.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - - Die Tendenz geht weiter nach unten. Nachdem am Freitag vom Robert-Koch-Institut 15 positive Tests auf das Coronavirus im Landkreis gemeldet wurden, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis nun bei 117,1. Das ist die niedrigste Inzidenz seit dem 24. März.

Mit dieser Entwicklung besteht durchaus die Hoffnung, dass es möglicherweise in der übernächsten Woche wieder möglich ist, in Geschäften mit Termin einkaufen zu gehen. Dies ist der Fall, wenn die Inzidenz fünf Werktage in Folge unter den Wert von 150 fällt. Ist dies der Fall, gelten die Lockerungen dann ab übernächstem Tag - also frühestens ab nächsten Samstag.

69 Impfungen am Vatertag

Am Vatertag sind in Mansfeld-Südharz laut Landesamt für Verbraucherschutz 69 Impfungen durchgeführt worden. Damit haben in Mansfeld-Südharz 43.717 Menschen ihre erste und 14.828 ihre zweite Impfung erhalten.

Die mit Abstand meisten Infizierten im Landkreis sind in der Lutherstadt Eisleben registriert. Dort sind laut Landkreis derzeit 118 Menschen erkrankt, die zweitmeisten zählt Hettstedt mit 49 Die Verbandsgemeinde Goldene Aue verzeichnet 48 Fälle, Sangerhausen 45. Die wenigsten Fälle sind derzeit in Arnstein gemeldet, dort liegt die Zahl bei elf.

Wer Fragen rund um das Thema Coronavirus hat, kann sich weiterhin an das Bürgertelefon des Landkreises wenden. Das ist seit dieser Woche länger erreichbar, teilt der Landkreis mit. Es steht montags bis freitags von 8 Uhr bis 16 Uhr zur Verfügung. Zudem ist das Bürgertelefon jetzt auch am Wochenende jeweils von 10 Uhr bis 15 Uhr unter 03464/5 35 19 60 erreichbar. (mz)