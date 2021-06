Aufregung in der Friedrichstraße in Leimbach: Anwohner fanden in ihrem Postkasten eine unbekannte, weiße Substanz und alarmierten die Polizei. Da unklar war, worum es sich bei dem weißen Pulver handelt, war der Katastrophenschutz der Feuerwehr im Einsatz. Die Ortsdurchfahrt wurde wegen des Einsatzes vollständig gesperrt. (mz)