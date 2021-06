Wegen Beschwerden von Anwohnern: Polizei führt Kontrollen in Wiederstedt durch

Wiederstedt - 24 Lkw in einer Woche: Das ist die Bilanz aus der Kontrolle, die die Polizei mit einem sogenannten Verkehrsstatistikgerät in der Siedlungsstraße in Wiederstedt gemessen hat. Sechs Tage war das Gerät aufgestellt und hatte in der Zeit rund um die Uhr die Lastwagen erfasst, teilt Steffi Schwan, Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz, auf Nachfrage der MZ mit. Die Kontrolle war durchgeführt worden, weil Anwohner der Straße - sowie der angrenzenden Friedensstraße - kürzlich ihren Ärger über den Verkehr vor der Haustür öffentlich machten. Zu wenige Fahrer würden sich an die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde halten und auch die Durchfahrtsbeschränkung für Lkw über 3,5 Tonnen werde regelmäßig quasi überfahren und reihenweise Brummis würden durch die Straße pendeln, schilderten sie.

Polizei will weiter in Wiederstedt Kontrollen durchführen

Ortsbürgermeisterin Margret Hebecker ist angesichts des Messergebnisses zwiespältig. Einerseits freue es sie, dass die Polizei die Beschwerden der Bürger ernst nehme und vor Ort kontrolliere. Andererseits: „Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nur die Lkw gezählt wurden. Es geht uns ja um die gesamte Verkehrsdichte.“ Wie Steffi Schwan sagt, lag der Fokus dieser Kontrolle aber auf dem Lastkraftverkehr, weil sich die Beschwerde der Bürger darauf bezogen hatte. Es sei darum gegangen, dieses Verkehrsaufkommen und die Geschwindigkeiten zu kontrollieren. Von den erfassten Lkw sei einer mit 55 Kilometern pro Stunde bei erlaubtem Tempo 30 gemessen wurden, so Schwan weiter. Der Rest der Fahrzeuge sei im 30er-Bereich gewesen, sagt sie. Die meisten der insgesamt 24 Lkw wurden bei der Messung am Montag festgestellt, da waren es zehn Stück. An den anderen Tagen sei die Zahl geringer gewesen, teilweise waren es nur ein bis drei Lkw pro Tag, erklärt Schwan.

Die nun ermittelten Zahlen bestätigen also auf den ersten Blick die Beobachtungen der Anwohner nicht. Wie die Polizeisprecherin sagt, sei das aber kein Grund, das Thema und die Beschwerden zu verharmlosen. „Wir werden weiterhin dort präsent sein und kontrollieren“, so Schwan. Erst Ende April, Anfang Mai hatten die Beamten bei Kontrollen an mehreren Tagen den gesamten Verkehr überwacht. Dabei wurden aber nur wenige Verstöße festgestellt. So wurden beispielsweise am 4. Mai in zwei Stunden drei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, die Strafen im Verwarngeldbereich nach sich ziehen. Ebenso war der zentrale Autobahndienst aus Querfurt, der für spezielle Lkw-Kontrollen geschult ist, Ende April in Wiederstedt im Einsatz. (mz)