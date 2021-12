Wasserverband Südharz: Kanäle für Regenwasser teils erneuert - Kommunen tragen anteilige Kosten

Sangerhausen/MZ - Zur letzten Sitzung im Jahr 2021 tritt an diesem Freitag der Wasserverband Südharz zusammen. Auf der Tagesordnung stehen überwiegend Formalien - und es geht ums Geld. Denn der Verband hat in mehreren Orten Schmutzwasserkanäle gebaut und alte Kanäle zum Ableiten des Regenwassers in Ordnung gebracht, stellenweise ergänzt oder neue gebaut.

Weil in den Regenwasserkanälen zugleich das Oberflächenwasser der Straßen abgeleitet wird, müssen sich die Straßenbaulastträger an deren Baukosten beteiligen; diesmal betrifft es ausschließlich die Mitgliedskommunen. Als Lebensdauer der Regenwasserkanäle gelten übrigens 50 Jahre.

In der Uftrunger Schullergasse geht es beispielsweise um 112 Meter Regenwasserkanal. Das bedeutet für die Gemeinde Südharz einen Anteil von 28.000 Euro an den Baukosten. Das entspricht 250 Euro je laufendem Meter und wird überall nach diesem Maßstab berechnet.

Für die Beteiligung an den Baukosten von Regenwasserkanälen in Sangerhausen, Brücken, Riethnordhausen, Roßla oder Braunschwende sind ebenfalls noch Verträge zu schließen oder aber zu ändern. Und das wiederum dürfte die Gemeinde Südharz freuen: Ihr Anteil an den Baukosten des Regenwasserkanals in der Halleschen Straße in Roßla verringert sich sogar um 51.000 Euro.