Was sich Industrie, Handwerk und Landwirtschaft vom neuen Landrat erhoffen

Landratswahl in Mansfeld-Südharz: André Schröder (CDU) und Cathèrine Kayser (AfD) gehen in die Stichwahl

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Mansfeld-Südharz ist eine Stichwahl vom neuen Landrat oder der neuen Landrätin entfernt. Obwohl noch ein Urnengang erforderlich ist, weiß man im Landkreis schon ganz genau, was man sich in der neuen Legislaturperiode erhofft. Ergebnisoffene Diskussionen statt vorgefertigter Meinungen etwa, wie es Wolfgang Minning, der Vorsitzende des Bauernverbandes Mansfeld-Südharz, formulierte. Man sei nicht nur in Zeiten der Pandemie ein systemrelevanter Berufszweig: „Rund 1.000 Männer und Frauen haben einen Arbeitsplatz in der Landwirtschaft in unserer Region. Von der Landwirtschaft leben aber nicht nur die Bauern selbst, sondern auch Dienstleister und Händler und Handwerker der Region“, so Minning. Er wünscht sich, dass die Dörfer wieder ein Anziehungspunkt für Ansiedlung werden und dass sich die Landwirtschaft im Kreis entwickeln kann. Insbesondere die Tierproduktion erwähnte er hierbei. „Wir sind derzeit die viehärmste Region. Das kann so nicht bleiben. Tierproduktion gehört zur Kreislaufwirtschaft und in die Kulturlandschaft.“

Strukturwandel und eine wirtschaftliche Entwicklung, die den Landkreis voranbringt, das sind Wünsche, die der Sangerhäuser Geschäftsstellenleiter der IHK Halle-Dessau, Frank Lehmann, an den neuen Landrat herantragen möchte. „Wir müssen nun erstmal sehen, wer unser Partner im Landratsamt sein wird. Eine Stichwahl mischt ja die Karten noch einmal ganz neu.“ Eine Wahlempfehlung gibt Lehmann nicht, hofft aber, dass die Fördermittel und Förderinstrumente, die der Landkreis beispielsweise durch den Kohleausstieg bekommt, so eingesetzt werden, dass sie förderlich für wirtschaftliche Strukturen im Landkreis sind. „Es gibt viele Faktoren, die den Landkreis attraktiv für die Ansiedlung von Unternehmen machen können.“

Ergebnis der Landratswahl in der Übersicht (Grafik: MZ/FNE - Quelle: Statistische Landesamt)

Hoffnung auf gute Kooperation mit dem künftigen Landrat bzw. mit der künftigen Landrätin

Die Zulassungsstelle fällt Regina Ziesche sofort als Schnittstelle zwischen Kreishandwerkerschaft und Landkreis ein. „Da wurde schon einiges gemacht, um es meinen Autohäusern auch in der Pandemie-Zeit zu erleichtern und flexibel zu reagieren“, sagt die Geschäftsführerin der Kreishandwerkschaft Mansfeld-Südharz. Sie hofft auch mit dem Neuen oder der Neuen im Amt auf den kurzen Draht zum Landkreis und die Möglichkeit, etwas schnell und unbürokratisch klären zu können. „Was dem Handwerk auf den Nägeln brennt, ist die Bestandssicherung. Viele Unternehmen suchen in den nächsten Jahren einen Nachfolger. Und Berufsnachwuchs beschäftigt uns ohnehin. Hier hoffe ich bei der Berufsorientierung auf die Fortführung der guten Kooperation“, so Ziesche.

Karina Kaiser, die Vorsitzende des Kreisseniorenrates, vertritt einen Teil der Wählerschaft, die nicht mehr im aktiven Berufsleben steht, aber dennoch eine sehr große Bevölkerungsgruppe im Landkreis ausmacht - die Senioren. Der Öffentliche Personennahverkehr und die Infrastruktur auf dem Land sind beispielsweise Themen, die für die Senioren eine große Rolle spielen. Wenn Banken ihre Filialen vor Ort schließen und Bankautomaten reduziert werden, ruft das den Kreisseniorenrat auf den Plan. Einkaufsmöglichkeiten vor Ort oder Hausärzte - all das sind Themen, die Kaiser und dem Kreisseniorenrat wichtig sind und wo man vom Landrat gehört werden will. „Das war bisher immer der Fall, dass wir gut mit dem Landkreis kooperiert haben und ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so. Egal welcher Kandidat als Wahlsieger aus der Stichwahl hervorgeht. Wir sind überparteilich“, betont sie, weshalb sie keine Wahlempfehlung gebe. (mz)