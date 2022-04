Was sagen die Unternehmen: Hat sich Homeoffice in Mansfeld-Südharz bewährt?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Es scheiden sich die Geister am Homeoffice: Von der ersten Pandemieminute an und immer noch. Die einen sind Feuer und Flamme, die anderen überhaupt nicht zu begeistern. Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Einig ist man sich dagegen, dass Homeoffice, das ab Donnerstag, 1. Juli, laut Verordnung nicht mehr verpflichtend ist, nachwirken wird. Das sieht auch Frank Lehmann so. Der Geschäftsstellenleiter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau in Sangerhausen ist sich sogar ziemlich sicher: „Die Homeoffice-Erfahrungen als solche werden dazu führen, dass es neue Arbeitsmodelle geben wird.“