Was im Mansfelder Land von Gründonnerstag bis Ostermontag geplant ist

Eisleben/Hettstedt/MZ - In einer Woche steht Ostern vor der Tür. In diesem Jahr soll vielerorts das Fest, das im Christentum die Auferstehung Jesu Christi feiert und in der Neuzeit zum Ehrentag des langohrigen Eierversteckers wurde, wieder gebührend begangen werden. Nachstehend gibt es daher einen Überblick über die Osterfeuer, Osterfeiern und sonstigen Veranstaltungen, die von Gründonnerstag, 14. April, bis Ostermontag, 18. April, stattfinden. Eins vorweg: Die Auflistung ist möglicherweise nicht vollständig. Wer also noch Veranstaltungen rund um die Osterfeiertage veröffentlicht wissen möchte, sendet die Informationen an [email protected]