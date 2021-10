Was hinter dem Bild „Immer höher“ der Schwendaer Malerin Ines Alig-Petsch steckt

Schwenda/MZ - Schädel und Vogelkrallen auf dem Waldboden, Baumstümpfe, tiefe Fahrspuren, alles kahl. Neben einem Baumstumpf sitzt verlassen ein Eichhörnchen. „Es ist ein bisschen Weltuntergangsstimmung, fast wie nach einem Krieg“, sagt Ines Alig-Petsch. Die Schwendaer Künstlerin hat ihr Bild „Immer höher“ zur 27. Auflage des Wettbewerbs „Natur - Mensch“ um den Andreas-Kunstpreis eingereicht. Es gehört zu 45 Werken, die die Jury für die Ausstellung ausgewählt hat. Sie sind bis Ende Oktober in St. Andreasberg in der Rathausscheune, dem angrenzenden Rathaus sowie im Atrium der Andreaskirche zu sehen, täglich von 11 bis 17 Uhr.

„Das kommt aus meinem Innern, ich muss das rauslassen“

Künstler hatten zum überregionalen Wettbewerb insgesamt 430 Arbeiten aus den Sparten Malerei, Grafik, Fotografie und Bildhauerei/Skulptur eingereicht, darunter auch Installationen. Die Schwendaerin, die in Dresden Theatermalerei studiert und mehrere Jahre am Friedrichstadtpalast in Berlin gearbeitet hat, ist zum sechsten Mal in St. Andreasberg mit einem Bild dabei.

Acryl auf Leinwand, einen Meter mal einen Meter groß - erst auf den zweiten Blick sind die winzig kleinen Menschen zu erkennen, die an einem zerstörten Stamm hochzuklettern versuchen. „Immer höher“ hat sie ihr Bild genannt. „Das kommt aus meinem Innern, ich muss das rauslassen.“ Die lange Corona-Zeit sei schwierig gewesen. „Ich male gern was Nettes, aber eben auch was Gegensätzliches. Mit dem Bild habe ich mir meine Gefühle von der Seele gemalt, es hat gut getan.“

Illustrationen für Schautafeln im Geopark Harz

Tiere, erzählt sie, spielten immer wieder eine Rolle auf ihren Bildern. Zurzeit arbeitet sie unter anderem an einem Tierporträt von Bono, jenem Löwen, der über viele Jahre den Besuchern des Bergzoos in Halle ans Herz gewachsen, aber krank war und vor fünf Jahren eingeschläfert wurde. „Das Bild hat eine Tierpflegerin aus dem Zoo privat in Auftrag gegeben, es ist fast fertig. Bono - wie Bono von U2“, sagt Ines Alig-Petsch und lacht, sie liebe die Musik von U2. „Ich höre gern Musik beim Malen, oft was Beruhigendes, Musik aus den 80ern, je nachdem, was ich gerade male.“

Wer öfter im Harz unterwegs ist, dürfte schon so manche Illustration der Schwendaerin entdeckt haben. Für den Geopark Harz und den Regionalverband hat sie beispielsweise Schautafeln an Naturlehrpfaden illustriert. Darauf sind oft die Kinder Josephine und Konrad zu sehen. Unter anderem gibt es solche Tafeln in Silberhütte, auf dem Auerberg und dem Brocken, in Quedlinburg, bei Ilfeld, am Selketal oder bei Clausthal-Zellerfeld. Und immer steht die Umweltbildung im Mittelpunkt. „Das ist so wichtig. Ich habe mir immer gewünscht, so was machen zu können, vor allem auch für Kinder“, sagt Ines Alig-Petsch.

Für die nächste Zeit hat sie übrigens noch ein paar andere Wünsche. Gern würde sie mal wieder einen Malkurs anbieten. Und sie möchte all die Bilder zusammen zeigen, die sie bisher schon für den Wettbewerb in St. Andreasberg eingereicht hat, vielleicht beim Biosphärenreservat in Roßla.