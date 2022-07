Was ein Stück Wiederstedter Geschichte im Deutschen Romantik-Museum in Frankfurt macht

Das Museum Oberwiederstedt beteiligt sich mit Leihgaben an Ausstellungen im In- und Ausland und ist Teil des einzigen Romantik-Museums der Welt.

Oberwiederstedt/Frankfurt/MZ - Zehn Jahre haben die Mitarbeiter des Freien Deutschen Hochstifts an der Entstehung und Umsetzung des Deutschen Romantik-Museum in Frankfurt am Main gearbeitet. Die Dauerausstellung, die an diesem Dienstag eröffnet wird, ist die erste weltweit, die sich nur der Epoche der Romantik widmet. Und mittendrin ist ein Stück Wiederstedter Geschichte. Das Novalis-Museum im Schloss Oberwiederstedt beteiligt sich nämlich mit einer Leihgabe: Ein Stammbuch des Freiberger Bergbaustudenten Jakob Christian Menzler mit einem Eintrag des Dichters Novalis.