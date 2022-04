Was die Kunden im neuen Gerbstedter Edeka-Markt erwartet

Am Donnerstag eröffnet der neue Edeka-Markt in Gerbstedt. Die MZ hat hinter die Kulissen geschaut.

Gerbstedt - Der Endspurt vor der Eröffnung am Donnerstag läuft: Im neu gebauten Edeka-Markt in der Zabenstedter Straße in Gerbstedt montieren Handwerker noch an den Kassen herum, die letzten Regale werden befüllt, Lieferanten, Techniker und Mitarbeiter laufen durch die Gänge. Und fast alle wollen dabei irgendwas von Sylke Wagner, der Betreiberin des Marktes. „Heute ist noch einmal Stress angesagt“, sagt die 51-Jährige. Doch es sei positiver Stress, betont Wagner, denn der Eröffnung steht nichts mehr im Wege. „Es ist schön, dass alles geklappt hat.“